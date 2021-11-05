14 مشروعا ينقلون مدينة سانت كاترين إلى العالمية.. أبرزهم «التجلي الأعظم»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، يمثل نقلة حضارية وتاريخية في مستقبل المدينة الصغيرة، حيث يحول المدينة إلى ملتقى حقيقي للأديان، ويحظى المشروع باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعرف القيمة الحقيقية لمدينة سانت كاترين، والتي تحوي آثار الديانات السماوية الثلاثة، وقلما تجد آثارا إسلامية ومسيحية ويهودية في مكان واحد لذا أطلق عليها ملتقى الأديان، مضيفا أن أن مشروع التجلي الأعظم هو أحد المشروعات العملاقة التي ينفذها جهاز تعمير سيناء على أرض المحافظة.

14 مشروعا جديدا في سانت كاترين

وقال المحافظ، إن التجلي الأعظم عبارة عن 14 مشروعا جرى اختيارهم عن طريق لجان بمشاركة وزارات معنية وهي تخدم المدنية بشكل حضاري، لتصبح مدينة سانت كاترين واجهة سياحية فريدة من نوعها في العالم، وتليق باستضافة الرؤساء والملوك، حيث تعاني المدينة من عدم وجود أماكن إقامة خمس نجوم.

وأضاف أن المشروعات ظهرت للنور وبدأ أهالي المدينة والسياح يعرفون المشروعات التي تقام في الوقت الحالي، ومن أبرزها، «ساحة السلام، الفندق الجلبي، النزل البيئي 216 غرفة، مركز الزوار، تطوير مدخل الدير، الحي السكني الجديد بالزيتونة، الحماية من أخطار السيول، المجمع الإسلامي، تطوير المنطقة السياحية لمنتجع سياحي جبلي».

رئيس جهاز التعمير: العمل على مدار 24 ساعة في مشروعات التجلي الأعظم

من جانبه قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه قام بزيارة الأسبوع الماضي، إلى مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بحضور المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، لمتابعة الأعمال التي تجري على أرض الواقع، ودفع عجلة العمل في المشروعات الجاري تنفذها بالمدينة، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة الاستمرار في العمل على مدار 24 ساعة حتى يتم الانتهاء من هذا المشروع العملاق، والذي يعتبر مشروع القرن في جنوب سيناء، لأنه ينقل سانت كاترين إلى مكان آخر بين الدول العالمية الجاذبة للسياحة.

وقال «نصار»، إن الشركات المنفذة للمشروع تعمل ثلاث فترات يوميا لإنجاز المشروع في الوقت المحدد، خاصة أن الرئيس السيسي مهتم بصفة شخصية بهذا المشروع الذي يعد ملتقى حقيقيا للأديان.

الرئيس يتابع مشروع التجلي الأعظم

وقال اللواء محمود نصار، إن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات العمل في مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بـ سانت كاترين، خلال لقائه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمتابعة الموقف من المشروعات، حيث وجه الرئيس بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع، لتتناسب مع مكانة البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة، التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.