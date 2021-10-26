تعليم الغربية يكشف حقيقة اغتصاب طالبة داخل مدرسة صنايع المحلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، عدم صحة ما أشيع وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول وقائع اغتصاب طالبة ووفاتها داخل أسوار مدرسة الصناعية الثانوية بمنطقة منشية البكري بالمحلة الكبرى.

وكيل التعليم بالغربية يكشف تفاصيل شائعة اغتصاب طالبة

أكد ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن ما تم نشره حول هذا الموضوع، عاريا كليا من الصحة، واصفا تلك الشائعات تستهدف ترويع الطلبة وأولياء أمورهم وتعطيل مسار بدء العام الدراسي الجديد وانتظامه.

دعوات بعدم الانصياع وراء شائعات السوشيال ميديا المغرضة

كما حث «حسن»، في تصريحاته الصحفية لـ «الوطن»، العاملين بالعملية التعليمية بالمدارس والإدارات التعليمية على الانتظام والالتزام وعدم الانصياع وراء دعوات وشائعات السوشيال ميديا المغرضة على حد تعبيره.

كما أكد وكيل التعليم بالغربية، في تعليماته إلى مساعديه ومديري الإدارات التعليمية، على ضرورة تشكيل لجان رقابية لمتابعة انتظام الحصص الدراسية والعملية التعليمية تزامنا مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على أرواح الجميع.

محافظ الغربية يكرم قيادات تنفيذية لدورها الريادي

من ناحية أخرى كرم الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية عددا من القيادات التنفيذية، وعلى رأسها وكيل التعليم بالغربية لدوره المتميز في خدمه الوطن والمواطن، ومشاركتها في عمليات التدريب العملي «صقر 88»، فضلا عن حرصه الدءوب في حل مشكلات العملية التعليمية والسعي المستمر في تيسير كل الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني.