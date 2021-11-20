دراما وتشويق وحركة.. 3 أفلام جديدة في السينمات قبل نهاية 2021

تستعد دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة لاستقبال عددا من الأفلام المقرر عرضها قبل نهاية العام الجاري، والتي تتنوع ما بين الدراما والكوميديا والأكشن، ويشارك في بطولتها مجموعة من أبرز نجوم السينما الذين يعودون للشاشة الكبيرة مرة أخرى بعد فترة من الغياب الإجباري فرضتها أزمة كورونا، وفيما يلي قائمة بأبرز الأفلام المعروضة خلال الفترة المقبلة.

فيلم المحكمة لغادة عادل وفتحي عبد الوهاب

فيلم المحكمة من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود عبد المغني، جميلة عوض، أحمد خالد صالح، بالإضافة إلى الفنان الكبير صلاح عبدالله وعدد من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث فيلم «المحكمة»، في يوم واحد داخل أحد المحاكم، ويستعرض قصص إنسانية وقضايا مختلفة تدور بين المتواجدين في أروقة المحكمة، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور العرض السينمائي، الأربعاء المقبل.

فيلم «برا المنهج» لماجد الكدواني

فيلم «برا المنهج» من قصة وإخراج عمرو سلامة، والذي شارك في كتابة السيناريو والحوار مع الكاتب خالد دياب، وهو من بطولة النجم ماجد الكدواني، بالإضافة إلى عدد من الفنانين من بينهم روبي، أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، شيريف دسوقي ودنيا ماهر.

وتدور أحداث فيلم «برا المنهج» في إحدى قرى الريف المصري أوائل الثمانينيات، حول الفتى اليتيم «نور» الذي يعاني من الكذب القهري بالإضافة إلى ضعف البصر، ويتغير العالم عندما يغامر بالدخول إلى منزل مهجور أمام مدرسته، يخشى جميع الأطفال دخوله، ولكنه يجد رجلا عجورا يختبئ من العالم وتنشأ بينهما صداقة، وتبدأ رحلة اكتشاف الذات.

ويعرض الفيلم للمرة الأولى في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في 15 ديسمبر المقبل، ويطرح الفيلم في نفس الموعد بدور العرض السينمائي.

فيلم «الجريمة» لأحمد عز ومنة شلبي

فيلم «الجريمة» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم السينما على رأسهم أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، محمد الشرنوبي بالإضافة إلى ناردين فرج.

ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين المخرج شريف عرفة وأحمد عز، منذ تعاونهما الأول في فيلم «الممر» عام 2019.

وتدور أحداث فيلم «الجريمة» في إطار من التشويق والأكشن حول مجرم خطير يعاني من بعض الاضطربات النفسية، ولكنه يتورط في جريمة كبرى تتعلق بأسماء شخصيات هامة ولها نفوذ، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات في 29 ديسمبر المقبل.