«علقة موت» للص كابلات وأسلاك كهرباء بالفيوم.. تسبب في انقطاع التيار

«التالتة تابتة».. مثل شعبي يتردد كثيراً وانطبق على لص اعتاد سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من أحد الأبراج السكنية الكبرى بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، مستخدماً «مفكات، وقصافات، وكماشات» لقطع الأسلاك، حيث سرقها مرتين متتاليتين متسبباً في انقطاع الكهرباء عن السكان لعدة أيام لحين تركيب أسلاك جديدة، فيما قام السكان بخصم ثمن المسروقات من حارس أمن العقار، ما جعله يسهر ويترصد للص ليمسك به في المرة الثالثة ويبرحه ضرباً انتقاماً منه بعدما خُصم راتبه مرتين بسببه، حتى استنجد اللص بالأهالي لطلب الشرطة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر الضرب.

لص يستنجد بالأهالي لطلب الشرطة

واستنجد اللص بأهالي منطقة المسلة بالفيوم، لطلب الشرطة بسرعة حتى تأتي وتلقي القبض عليه، قبل أن يقتله حارس العقار، الذي أبرحه ضرباً بعدما قيّد يديه وقدميه، وسالت الدماء من وجهه وجسده، انتقاماً منه بعد تسببه في قيام السكان بخصم ثمن الأسلاك والكابلات الكهربائية المسروقة من راتبه مرتين، فترصد له حتى تمكن من الإمساك به فجراً.

بلاغ بضبط لص الأسلاك الكهربائية

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتمكن حارس عقار في شارع 15 بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، من ضبط لص الكابلات الكهربائية، خلال قيامه بسرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من العقار للمرة الثالثة على التوالي.

الشرطة تنتقل إلى موقع البلاغ

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وجرى تسلم لص الكابلات الكهربائية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على حقيبة بها «مفكات، وكماشات، وقصافات» يستخدمها لقطع الأسلاك الكهربائية.

وتبينّ أنّ اللص سرق هذا العقار السكني مرتين متتالين، وتم الإمساك به في المرة الثالثة، حيث أمسك حارس العقار اللص بمساعدة أهالي المنطقة ووثقوه بالحبال ثم أبرحوه ضرباً حتى أتت الشرطة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.