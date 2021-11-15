الأهالي يضبطون لصا حاول سرقة هاتف فتاة بالفيوم.. أوثقوه بعمود إنارة

وقف شاب في العقد الثاني من العمر بمنطقة «جبيلي»، بمدينة الفيوم، يشاهد المارة ذهاباً وإياباً، ويراقب الجميع في صمت، وسط حالة من الشك من أهالي المنطقة الذين راقبوا نظراته المريبة وتحركاته، فظل هو متوقفاً حتى وجد فتاة تحمل هاتفاً محمولاً في يدها، وشنطة في يدها الأخرى، فتتبع خطواتها بهدوء، بينما حاولت الفتاة أن تسرع خطواتها فيما ظل يتتبعها حتى تمكن من اللحاق بها واختطف هاتفها المحمول من بين يديها، وفي تلك اللحظة صرخت الفتاة واستغاثت بالمارة الذين أمسكوا به، وربطوه في عمود إنارة.

بلاغ بضبط لص سرق هاتف فتاة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي منطقة جبيلي بتمكنهم من ضبط لص سرق هاتف محمول خاص بإحدى الفتيات المقيمات بالمنطقة.

علقة ساخنة للص سرق هاتف فتاة

وألقى الأهالي القبض على اللص، وقاموا بربط يديه حول عامود إنارة، كما قاموا بربط قدميه بحرص بواسطة حبل غسيل، حتى لا يتمكن من الفرار، وأبرحوه ضرباً عقاباً على ما فعله مع الفتاة، وما تسبب فيه من خوف وفزع ورعب وسرقة الهاتف الخاص بها، ثم أخذوا منه الهاتف وأعادوه للفتاة مرة أخرى.

الشرطة تلقي القبض على اللص

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، وتم ضبط اللص وسط حراسة مشددة حتى لا يحاول الهرب، كما استمع إلى أهالي المنطقة لمعرفة ما حدث.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ونُقل المتهم إلى قسم شرطة أول الفيوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل اللص إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.