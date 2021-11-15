علقة ساخنة للص حاول سرقة محل تجاري وتسليمه لمركز الشرطة بالفيوم

وقف كثيراً يراقب المحل التجاري الشهير بمنطقة باغوص، يتابع صاحبه ويحصي المبالغ التي يضعها في درج مكتبه، ثم تسلل إلى داخل المحل وكأنّه «زبون»، واقترب شيئاً فشيئاً من الدرج وقام بإلهاء صاحب المحل ثم سرق المال من الدرج سريعاً ووضعه في جيبه في تلك اللحظة التي رآه فيها صاحب المحل ثم تشاجر معه فحاول اللص الاعتداء عليه فهرع أهالي المنطقة، وضبطوا اللص وأبرحوه ضرباً، ثم استدعوا النجدة وسلموه للشرطة.

ضبط لص حاول سرقة محل تجاري

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من أهالي منطقة باغوص يفيد بضبط لص حاول سرقة محل تجاري بالمنطقة.

علقة موت للص ليكون عبرة للآخرين

وأبرح أهالي المنطقة اللص ضرباً، ولقنوه علقة موت ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه السرقة، أو استباحة أموال الآخرين، ثم قام الأهالي بعمل كردون حوله لمنعه من الهرب لحين وصول الشرطة وتحرير المحضر اللازم.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، إلى مكان البلاغ، وجرى القبض على اللص، واستدعاء صاحب المحل، وعدداً من الشهود لإنهاء المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير المحضر اللازم ضد اللص

وجرى تحرير المحضر اللازم، وسماع أقوال صاحب المحل، والشهود الذين أكدوا مشاهدتهم للص خلال سرقته الأموال من المحل التجاري، وأنّه حاول الاعتداء على صاحب المحل حينما شاهده وهو يسرق الأموال بطريقة المغافلة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.