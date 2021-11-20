مدير «كبار العملاء» بأحد البنوك خدعت عميلها واستولت على أمواله

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على موظفة بأحد البنوك استولت على أموال من حساب أجنبي بالتجمع الأول.

وتلقت مباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد الأشخاص «يحمل جنسية أجنبية» بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، من حسابه بإحدى البنوك بالبلاد عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكي لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

مدير كبار العملاء خدعت عميلها

جرى تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، حيث قامت باستغلال طبيعة عملها كونها «مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه»، وتمكنت من الحصول على توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض «عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية»، وذلك حال تردده على البنك؛ لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه.

وعقب علم المتهم بسفر الشاكي خارج البلاد، قامت بإجراء عدد 2 عملية تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل، التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي إلى حساب أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط وهو ما مكنها من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.

حبس المتهمة 4 أيام

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكي باسم أحد أقاربها «دون علمه» بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال على الشاكى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، التحقيقات في الواقعة وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.