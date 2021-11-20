ضبط 23 قضية مخدرات و6 قطع سلاح في حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة على قرى مركز طوخ، لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، حيث ضبطت 23 قضية اتجار في المواد المخدرة، و6 قطع سلاح ناري، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، يفيد شن حملة لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط الهاربين من المحكوم عليهم بأحكام قضائية.

تفاصيل حملة أمن القليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، و5 فرد خرطوش، و22 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 6 متهمين، وضبط 23 قضية اتجار في المخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما، لـ6 منهم معلومات جنائية، كما ضُبطت 3 قطع سلاح أبيض.

وضبطت الحملات 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتنفيذ 7439 حكما قضائيا متنوع، واُحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

السجن 10 سنوات لعامل يتاجر في المخدرات

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ناجي نصر هلال وسامح أحمد عبدالوهاب، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازته سلاح ناري، واستعراض القوة بدائرة مركز بنها بالقليوبية.