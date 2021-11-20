حبس أب قتل ابنيه حرقا بعد تقييدهما بالسلاسل الحديدية في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس الأب المتهم بقتل ابنيه حرقا بعد تقييدهما بالسلاسل الحديدية، بقرية «سنهوت» التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

الأب: «زهقت من مشاكلهم»

واعترف الأب أنه قيّد ابنيه منذ نحو 4 أيام وحبسهما في المنزل بهدف تأديبهما لافتعالهما الكثير من المشكلات مع أهالي قرية «سنهوت»، وارتكاب عدد من السرقات وتعاطي المواد المخدرة، قائلا «زهقت من كتر المشاكل، وحاولت إصلاحهما كتير دون استجابة».

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح، بلاغا بنشوب حريق في منزل بقرية «سنهوت» التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران، وإخمادها، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شقيقين أحدهما «شديد . ف. ا» 14 عاما، و«إبراهيم. ش . ف»، 17 عاما، كما تبين أن الجثتين كانتا موثقتان بالسلاسل الحديدية ومتفحمتان.

العثور على جثتين مقيدتين بالسلاسل الحديدية

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الشرطة أن الأب قيد ابنيه في محاولة لتأديبهما بسبب افتعالهما العديد من المشكلات مع الأهالي في القرية، وتعاطيهما المخدرات وارتكاب عدد من السرقات.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأب وجرى التحفظ عليه للتحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.