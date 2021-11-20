خدمات تقدمها بوابة مصر الرقمية.. أبرزها التموين والأحوال المدنية

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية إلى مختلف المواطنين، سواء في التموين أو الأحوال المدنية أو الرخص أو المركبات، حيث يستطيع المواطنين إنهاء الخدمات المختلفة في دقائق معدودة، لذا تستعرض «الوطن» خدمات بوابة مصر الرقمية.

رابط بوابة مصر الرقمية

ويمكن لجميع المواطنين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية عبر الضغط على هذا الرابط.

**خدمات التموين

- بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

- بدل تالف لبطاقة الرقم القومي.

- إصدار شهادة وفاة مميكنة ومطبوعة مسبقاً.

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة ومطبوعة مسبقاً.

- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

- تفعيل بطاقة التموين.

- النقل من محافظة إلى محافظة أخرى.

أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- ضم أفراد الأسرة.

- الفصل الاجتماعي.

- إضافة الأبناء، وهم غير المقيدين على بطاقة التموين.

- الاستعلام عن الصرف.

- إضافة الزوجة، وهي غير المقيدة تموينياً.

- إضافة صرف تموين، وذلك لمستحقي الخبز فقط.

**خدمات التوثيق

- تحرير توكيل عام في القضايا.

- تحرير إقرار بالشطب.

- تحرير إقرار رسمي.

- تحرير توكيل عام رسمي.

- تحرير توكيل فيما يخص الأمور الزوجية.

- الاستعلام عن سريان محرر ومُميكن.

- تحرير إقرار تصحيح محرر وموثق.

- اكتب محررك.

- معاملاتي المميكنة.

- حجز ميعاد.

- استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

- تحرير توكيل رسمي شامل «بنوك - عام».

- تحرير إقرار فيما يتعلق بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

**خدمات المرور

- سداد المخالفات.

- ‫تجديد ‬رخصة‬ مركبة.

- بدل تالف رخصة مركبة.

- تحرير توكيل بيع مركبة.

- تَظلُم على مخالفات رخص مركبات.

- بدل فاقد رخصة مركبة.

- تحرير توكيل إدارة مركبة.

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

- التأكد من صحة بيانات مركبة.

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

**خدمات الشهر العقاري

- استخراج صورة من منشور مالب.

- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

- ترجمة عقد مُشهر.

- استخراج صورة من منشور فني.

- استخراج صورة من كتاب دوري.

- استخراج صورة من عقد مُشهر.

**خدمات الرخص

- تظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

- سداد مخالفات رخص القيادة.

- سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.

- استعلام عن مخالفات رخص القيادة.

- إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

- إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

**خدمات السجل التجاري

- استعلام عن سجل تجارى.

- طلب تجديد سجل تجارى.

- تحديث بيانات.

- طلب مستخرج سجل تجاري.

- إضافة منشأة مسجلة.

- طلب شهادة بيانات.

**خدمات المحاكم

- إقامة دعوى مدنية.

**خدمات الضرائب العقارية

- تقديم إقرار وحدات سكنية.

** خدمات القضايا

- الاستعلام عن المطالبات.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن حدوث استئناف.

- الاستعلام عن بيانات دعوى.