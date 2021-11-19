أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم.. 39 يوما من الاستقرار النسبي

سجلت أسعار الحديد، اليوم الجمعة، 19 نوفمبر 2021، استقراراً في السوق المحلية، كما استقرت أسعار الأسمنت، ليستمر الاستقرار النسبي لأسعار مواد البناء، بحسب السعر المعلن من الشركات العاملة في مصر ليترواح سعر طن الحديد بين 15.600 و15.100 جنيه، فيما يتراوح سعر طن الأسمنت بين 1.110 و710 جنيهات للطن.

ولم يؤثر تحريك أسعار الغاز الطبيعي، المعلن في الجريدة الرسمية منذ أكثر من 3 أسابيع، على أسعار الحديد وذلك بسبب حالة من الركود في سوق الحديد في مصر الناتجة عن عدم الإقبال على الشراء.

أسعار الحديد اليوم في الشركات العاملة بمصر

استقرت أسعار الحديد اليوم في مصر، بحسب الأسعار المعلنة من الشركات المحلية، ليترواح سعر الطن بين 15.600 و15.100 جنيه.

ويباع حديد عز للتسليح بسعر 15600 جنيه، وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلية، خاصةً بعد الزيادة بمقدار 1400 جنيه للطن خلال أكتوبر الماضي.

ويُباع حديد «بشاي»، بسعر 15400 جنيه للطن، فيما سجل حديد «المصريين»، 15300 جنيه للطن، ووصل سعر الحديد بشركات «عطية» و«سرحان» و«مصر ستيل» و«المراكبي» و«العشري» إلى 15.100 جنيه للطن، وكذلك، يباع الحديد بشركة «العتال» بسعر 15.500 جنيه للطن.

ومن المتوقع تراجع أسعار الحديد نظراً لإعلان بعض المصانع المحلية عن خفض تكاليف الإنتاج تعقيباً على قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات «البيليت»، الصادر عن وزيرة التجارة والصناعة بداية الأسبوع المنتهي.

ويتأثر سعر الحديد بالتغيرات العالمية بصورة كبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الخام وتكاليف الشحن، حيث أنَّ زيادة سعر الطن في الفترة الأخيرة تأثر بمستوى الاقتصاد العالمي واستئناف النشاط التجاري بعد انتهاء فترات الإغلاق بسبب الوباء العالمي.

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، خلال فترة التعاملات الصباحية بالشركات العاملة في مصر، عند المستويات السعرية الآتية:

يعرض الأسمنت المسلح بسعر 1.130 جنيها للطن، فيما يترواح سعر أسمنت «النصر» بين 1.050 و1.060 جنيها للطن، وسجل أسمنت «الممتاز» أسعار تتراوح بين 1.080 و1.070 جنيها للطن، وأسمنت «حلوان» عند 1.090 جنيها للطن.

وكذلك يباع أسمنت «العامرية»، العادة بسعر 1.050 جنيها للطن، وأسمنت «وادي النيل»، بأسعار تتراوح بين 1.050 و1.060 جنيها للطن.