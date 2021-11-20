الكتاب الإلكتروني في جامعة الأزهر قريبا.. وإجراء مهم ضد غير الملقّحين

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إنّ الجامعة ستبدأ توزيع الكتاب الإلكتروني على الطلاب الأسبوع الحالي، بعد الانتهاء من إعداده في كثير من المواد.

وأضاف المتحدث باسم جامعة الأزهر لـ«الوطن»، أنّ ترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول، تبدأ بعد توزيع الكتاب الإلكتروني، حيث مقررا عقد الاختبارات أواخر شهر ديسمبر وأوائل شهر يناير، مشيرًا إلى أنّ امتحانات الميد تيرم تبدأ الأسبوع المقبل.

إجراءات احترازية بجامعة الأزهر لمواجهة كورونا

وتابع زارع، أنّ جامعة الأزهر تشدد بشكل كبير على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة خلال الامتحانات، لحماية صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى.

وكانت جامعة الأزهر، نظمت ورشة عمل بشأن عرض الإصدار التجريبي للكتاب الإلكتروني التفاعلي في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في العملية التعليمية، التي حضرها الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وتضمنت ورشة العمل عرضًا لتطبيق الكتاب الإلكتروني الذي ستوفره الجامعة لطلابها مجانًا من خلال متجر جوجل.

منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا

كما اتخذت الجامعة، قرارًا بمنع دخول أي طالب لم يحصل على لقاح كورونا، وسمحت فقط بدخول الأساتذة أو العاملين أو الطلاب الذين يُعانون من أمراض مزمنة، شريطة إجراء PCR وتقديمه كل أسبوع، حيث تدعو هؤلاء الطلاب الممنوعين، إلى الحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة، خاصة مع استمرارها في العمل، حيث يوجد 5 منها في مدينة نصر، فضلا عن فروع الجامعة الأخرى الموجودة في المحافظات أو في الدراسة.

وأوضح زارع أنّه حال لم يتلق الطالب لقاح كورونا، سيُمنع من دخول الامتحانات، والتي يحتاج دخولها إلى نسبة حضور 70%.