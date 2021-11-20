الغربية: 1.3 مليون شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تلقي مليون و391 ألفا و13 مواطنا لقاحات فيروس كورونا المستجد، وفق تقارير مديرية الصحة، ويشمل هذا العدد المواطنين المقيمين والمسافرين والعاملين بالجامعة وطلابها.

منع دخول غير متلقي اللقاح لمقار عملهم

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار حملات تلقي اللقاح سواء في المراكز الثابتة أو المتنقلة التي تقوم بها مديرية الصحة، مع استمرار تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل «PCR» لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

موظفو الوحدات المحلية تلقوا اللقاح

وأضاف المحافظ، أن جميع العاملين بالوحدات المحلية بداية من الديوان العام وحتى الوحدات القروية، مناشداً المواطنين بالإسراع للتسجيل لتلقي اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية في الوقت الحالي للوقاية من الفيروس، وكذلك ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي والتباعد وتجنب الأماكن المزدحمة.