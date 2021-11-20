استمرار تعليق الدراسة في مدارس كفر الشيخ غدًا

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لـ محافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، قرر استمرار تعليق الدراسة، غدًا الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في كافة المدارس بجميع أنواعها على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ، على هامش تفقد عملية تصريف مياه الأمطار، إن خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، تقرر تعليق الدراسة غدًا.

يستثنى من القرار أطقم العمل والنوبتجيات

ويشمل القرار الطلاب والمعلمين والعاملين، ويُستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل، وِفق ما يحدده وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرص الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها وحفاظًا على سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة اليوم ورفع حالة الطوارئ

وكان المحافظ قد قرر تعطيل الدراسة اليوم السبت، في جميع مدارس المحافظة تنفيذا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة.

فيما ناشدت المحافظة الأهالي بعدم ملامسة أعمدة الكهرباء خوفا من تعرضهم للخطر وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما جرى رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعاتها وأجهزتها، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية؛ لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة رفع آثار الأمطار على مدار الساعة.