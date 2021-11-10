محافظ كفر الشيخ يفتتح قسم الحضّانات والعناية المركزة بمستشفى فوه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مساء اليوم، قسم حضّانات الأطفال بقوة 30 حضّان، و4 أجهزة تنفس صناعي، تبرعاً من مؤسسة أحمد رجب الخيرية، كما افتتح قسم العناية المركزة بقوة 13 سرير منهم واحد عزل و3 أجهزة تنفس صناعي، تبرعاً من مؤسسة الصحة المصرية للإصلاح الاجتماعي، وكانت قوة الحضّانة 12 حضان فقط، وقوة العناية المتوسطة كانت أسرّة فقط، كما تفقّد المحافظ عدداً من أقسام المستشفى منها بنك الدم والمحمول الجديد للمستشفى بقوة 1.5 ميجا، والديزل بقوة 500 كيلو.

حضور عدد من القيادات السياسية

جاء ذلك بحضور هالة أبو السعد، وعادل النجار، ومحمد الصمودي، وجيميانه يوسف، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة قوه، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه المركزي، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

افتتاح ملعب قانوني مركز شباب قبريط

ووجه محافظ كفر الشيخ بحسن استقبال ومعاملة المرضى، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، مشيداً بالمشاركة المجتمعية من أهالي فوه الذين يسارعون في توفير الأجهزة الطبية للمستشفى، كما أثنى على الأطقم الطبية بمستشفى فوه المركزي.

ملعب مركز شباب قبريط

كما جرى افتتاح الملعب القانونى «نجيل صناعي» بمركز شباب قبريط بعد إنشائه بشكل جديد بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.