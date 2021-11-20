تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية غدًا فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام بعد غد، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنَّه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وهو ما تجلى اليوم السبت.

تعطيل الدراسة اليوم الثاني على التوالي

وأضاف محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أنَّ قرار تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي جاء «نتيجة استمرار عدم الاستقرار في حالة الطقس، وذلك تسهيلا لعربات الصرف لإتمام عملياتهم على أفضل وجه، مع وجود عربات الشفط والبدلات الخاصة بسحب المياه بالتحديد في منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية».

استثناءات من قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

وتابع محافظ الإسكندرية برفقة اللواء محمود نافع، رئيس صرف إسكندرية، أعمال سحب مياه الأمطار في أثناء النوة، متفقدًا جميع أماكن تمركز السيارات وفرق الطوارئ غربا، حيث تمّ التأكّد من إعداد مصبات الأمطار وتفريغ البيارات وتجهيزها للاستيعاب.

وأكّد استمرار التمركزات وفرق الطوارئ وغرفة الأمطار على مدار الساعة حتى انتهاء النوة، منهبا إلى أنَّه خلال الساعات المقبلة يتوقع زيادة هطول الأمطار ليكون غزير جدًا أحيانًا مصحوبًا بنشاط قوي للرياح طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد، وذلك بعد أن رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ الثلاثاء الماضي فور ورود بيان الأرصاد بسقوط أمطار، وعليه تم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وذلك لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.