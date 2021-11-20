طقس البحيرة اليوم.. أمطار متوسطة وتحذير مهم من هيئة الأرصاد

تشهد محافظة البحيرة اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في مختلف المدن والمراكز، مع تكاثر السحب وزيادة نسبة الرطوبة، في وقت شهدت فيه المدن الساحلية فجر اليوم أمطار غزيرة ورعدية، حيث شهدت مدينة دمنهور أمطار خفيفة إلي متوسطة، ولم تؤثر على انتظام حركة المرور داخل المحافظة، ووجه اللواء هشام آمنة بانتشار كافة معدات التعامل مع الأمطار بمختلف الشوارع والميادين في جميع مدن المحافظة، وسرعة رفع تراكمات الأمطار وتيسير حركة المارة والمركبات.

درجات الحرارة في محافظة البحيرة

سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 19 درجة مئوية، فيما وصلت سرعة الرياح إلي 18 كيلو متر في الساعة، بينما بلغت نسبة سقوط الأمطار 90 % علي المدن الساحلية بالبحيرة علي مدار اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانا حذرت فيه عدد من المحافظات لاسيما المحافظات الشمالية والتي منها محافظة البحيرة، من احتمالية تعرضهم لأمطار رعدية غزيرة مصحوبة برعد وبرق.

وأصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرار بمنح طلاب المدارس الخاصة والحكومية إجازة، اليوم السبت، تحسبا لسقوط أمطار، بهدف الحفاظ على أرواح الطلاب، علي أن يستثني من ذلك القيادات وأطقم العمل.

وأصدر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قرارا بمنح طلاب الجامعة إجازة اليوم السبت، تحسبا لسقوط الأمطار، واستني من ذلك القرار القيادات وأطقم للعمل.

غرفة عمليات محافظة البحيرة للتعامل مع الأمطار

شكلت محافظة البحيرة غرفة عمليات، بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سقوط الأمطار، كما تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، للوقوف على حالة الطقس، ومواجهة موجة سقوط الأمطار.