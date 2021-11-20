المناطق الأكثر تضررا من حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة من الترقب الشديد يعيشها المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، بعد أن شهدت عدد من المحافظات المختلفة سقوط لأمطار غزيرة ورعدية التي بدأت مساء أمس الجمعة واستمرت حتى صباح اليوم السبت، ما أدى إلى إصدار عدد من القرارات الهامة منها توقف الدراسة في عدد من المحافظات، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ما تعيشه كل الأنحاء من تقلبات في الأحوال الجوية، ما هو إلا موجة خريفية عابرة، تمر على مدار اليوم السبت وحتى غد الأحد.

وكشفت هيئة الأرصاد أنَّ موجة الطقس السيئ من المقرر أن تنتهي بدءا من يوم الإثنين المقبل، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية المحافظات التي تتعرض لضرر أكبر من أمطار غدا الأحد.

المناطق الأكثر تضررا من الأمطار غدا

مناطق تشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا: كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن المناطق التي ستشهد سقوط لأمطار متوسطة غدا وتكون رعدية أحيانا، التي قد تكون مصحوبة بحبات البرد مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش».

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد.

مناطق تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة خليج السويس وسيناء «رأس غارب، والزعفرانة، ونخل، وكاترين».

مناطق تشهد سقوط أمطار خفيفة

ومن المتوقع أنَّ تشهد عدد من المناطق المتفرقة سقوط للأمطار الخفيفة في جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.