أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة وانتشار فرق الطوارئ بشوارع الإسكندرية

ضربت الإسكندرية، صباح اليوم السبت، أمطار متوسطة على كل مناطق المدينة الساحلية وذلك بعد الأمطار الغزيرة والرعدية التي سقطت فجر اليوم ضمن أشد أيام «نوة المكنسة»، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن اليوم سيشهد ذروة النوة التي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى غد الأحد، وسط توقعات باستمرار الأمطار خلال اليومين المقبلين.

أعمال سحب مياه الأمطار أثناء النوة

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس صرف الإسكندرية، أعمال سحب مياه الأمطار أثناء النوة متفقدا جميع أماكن تمركز السيارات وفرق الطوارئ، حيث تم التأكد من عمل مصبات الأمطار وتفريغ البيارات وتجهيزها للاستيعاب.

وأكد الرئيس الشركة استمرار التمركزات وفرق الطوارئ وغرفة الأمطار على مدار الساعة حتى انتهاء النوة، ونبه أنه خلال الساعات القادمة يتوقع زيادة هطول الأمطار ليكون غزيرا جدا أحيانا مصحوبا بنشاط قوي للرياح، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد.

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ يوم الثلاثاء الماضي، فور ورود بيان توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار، حيث انتشرت السيارات والبدالات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

قرار المحافظ بتعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم السبت، فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

فيما رأت جامعة الإسكندرية والجامعات الخاصة أن الأمر لا يستدعي تعطيل الدراسة، وعليه قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، استمرار الدراسة اليوم السبت بشكل طبيعي في كافة الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، على أن تقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول المقررة في عدد من الكليات وفقاً للجداول المعلنة مسبقا، نافياً أي نية عن تعطيل الدراسة السبت في جامعة الإسكندرية.

استثناءات من قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.