محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع بـ«فيديو كونفرانس»

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اجتماعاً عبر تقنية «فيديو كونفرانس» والبث المباشر، اليوم السبت، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها المحافظة، في ظل تداعيات موجة الطقس السيئ.

وتابع محافظ كفر الشيخ، من خلال تقنية البث المباشر، أعمال رفع المياه إضافة لرؤية الشوارع بالمدن والقرى على الطبيعة، وعرض كل رئيس مركز ومدينة جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات سقوط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية، وطالب رؤساء المدن بالانتقال من قرية لأخرى ومن شارع لأخرى لرؤية الوضع كما هو، لسرعة رفع مياه الأمطار.

وأكد رؤساء المراكز والمدن، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لحين انتهاء موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة، وأكدوا وجود سيولة مرورية في كافة المناطق بالمراكز ولم تتعطل الحركة المرورية نتيجة سقوط الأمطار.

تعطيل الدراسة بكفر الشيخ لسوء الطقس

وكان محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارا باستمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، مشددا على الإبلاغ الفوري بأي طارئ بالمحافظة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار.

سقوط أمطار غزيرة

يذكر ان كفر الشيخ تعرضت لأمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم استمرات حتى الصباح في ظل رفع حالة الطوارئ من المحافظة وأجهزتها.