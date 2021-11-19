«الهجرة» ترد على استفسارات الطلاب المصريين بالخارج عن القيد بالجامعات

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن وزارة الهجرة تلقت العديد من الاستفسارات من المصريين المقيمين في يايطاليا، بشأن توثيق الشهادات الجامعية، وردت الوزيرة علي كافة الاستفسارات الواردة إلى مركز وزارة الهجرة للحوار مع شباب الدارسين.

ووفقا لبيان صحفي، استفسر أحد الطلبة المصريين في إيطاليا عن توثيق القيد الدراسي للدارسين المصريين فى إيطاليا، تحت الإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الحرص الدائم من الوزارة على مصلحة الدارسين وتقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع.

وأكدت «مكرم»، تخصيص بريدا الكترونيا للمكتب الثقافي بروما، وعليه يمكن تسهيل عملية تأكيد القيد الدارسي دون الحاجة إلى الحصول على أي أختام من المكتب عن طريق الخطوات التالية:

خطوات توثيق القيد الدراسي للدارسين المصريين فى إيطاليا

1- يقوم الدارس برفع القيد الدارسي حتى وإن لم يكن مختوما على المنصة الخاصة بطلبة الإشراف: sus.cdm.edu.eg

2- يقوم الدارس بالتواصل مع الجامعة لإرسال القيد مباشرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بطلبة الإشراف بمكتب روما: Italy.verify@cdm.edu.eg

3- يقوم الدارس بسداد الرسوم المقررة للتوثيق.

4- يقوم المكتب بالموافقة مباشرة على القيد الدراسي بمجرد وصول إيميل الجامعة وسداد الرسوم دون الحاجة إلى ختم الأوراق.

وتحرص وزارة الهجرة على تلبية كافة طلبات الطلبة المصريين في الخارج، وذلك بالتواصل مع الجهات المسؤولة والوزرات المعنية، لإنهاء أي مشكلة تواجه الطلبة في الخارج، وطالبت مكرم الطلبة المصريين في الخارج بالانضمام إلى عضوية مركز وزارة الهجرة للحوار، حيث يعمل المركز كحلقة وصل بين الدارسين بالخارج في نفس الدول عن طريق شبكات الأعضاء التي يمكن أن تُعرّف الأعضاء على بعضهم البعض بحسب اهتماماتهم الدراسية أو حسب أماكن إقاماتهم الحالية.