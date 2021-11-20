انطلاق فعاليات المسابقة النهائية لبرنامج «هي تقود»

انطلقت فعاليات المسابقة النهائية لبرنامج «هي تقود» قبل قليل، للسنة الثانية، التابعة لمؤسسة شباب القادة، داخل مقر وزارة التربية والتعليم، حيث استعرضت الطالبات المشاركات في البرنامج منتجاتهن، التي تنوعت بين الأعمال اليدوية والفنية ومجال الأزياء والموضة ومجال الابتكارات.

دعم «شباب القادة» للفتيات

وأكدت الطالبات، أنّ مؤسسة «شباب القادة»، دعمت مواهبهن بشكل كبير، وقدمت لهن أفكارا وطورتها لتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.

وتأتي المسابقة بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وسها السعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما يشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن أحمد فتحي، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

برنامج «هي تقود» الأول من نوعه في مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن برنامج «هي تقود» يعتبر الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشرعاتهم.

تحويل أفكار الفرق لمشروعات على أرض الواقع

وأوضحت أنه في العام الماضي شاركت 50 طالبة وتحولت أفكار الفرق إلي مشروعات علي أرض الواقع وشاركت في معارض وفعاليات مختلفة، وأكمل البرنامج دورته الثانية مع زيادة ضعف عدد المشاركات من 4 مدارس فنية في القاهرة والإسماعيلية، ومن المقرر مشاركة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

ونوهت الوزارة إلى أن برنامج «هي تقود» توسع في بحثه عن رائدات أعمال المستقبل وتواجد بمدرسة في محافظة الإسماعيلية وتم اختيار 100 طالبة من أصل 500 متقدمة من مدارس فنية مختلفة بمجمل 27 مشروعا من أصل 150 مشروع متقدما، وينقسم إلى 3 مجالات هي مجال الأعمال اليدوية والفنية ومجال الأزياء والموضة ومجال الابتكارات وبعد أن انتهت الطالبات من رحلة تنمية مكثفة لتنمية مهاراتهم بواسطة تدريبات على أعلى مستوى، وتنمية مشروعاتهم بمساعدة من خبراء ريادة الأعمال والمجالات المختلفة.

وتطلق المؤسسة الحفل الختامي لهذه الدورة من البرنامج، ومن المقرر أنَّ تضم الفاعليات: التحكيم النهائي للمشروعات، وجلسة حوارية مع طارق شوقي وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي، وتوزيع الجوائز التي تصل قيمتها هذا العام إلى 100 ألف جنيه.