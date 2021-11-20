«السنباطي»: أطفال مصر يعيشون فترة ذهبية تحت قيادة الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل، فرصة لتجديد وتأكيد الالتزام بدعم حقوق الأطفال وحمايتهم وتمكينهم للحصول على كافة الفرص دون تمييز.

الأطفال حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة

وتابعت «السنباطي» في بيان لها، أن أطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة.

ولفتت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكانت دائمًا في صدارة الدول التي تسعى لتمكين الأطفال من خلال اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات التي تحمي الطفل.

وتابعت: «فقد تم إطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 والتي تتفق وتتسق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030».

وأكملت: «كما أنه لأول مرة توضع مادة في الدستور تؤكد على حقوق الطفل الصحية والتعليمية وحقه في الرعاية الأسرية والتنمية الوجدانية والمعرفية وتؤكد على التزام الدولة برعاية الطفل وحمياته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات التي تتخذ حياله».

السنباطي: تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات

وأضافت «السنباطي» أنه في سبيل قيام الدولة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات وكذلك التأكيد على مبدأ المشاركة وحرية التعبير فقد تم خلال عام 2020 إصدار وتعديل بعض التشريعات كانت على النحو التالي:

- التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان.

- كما تم إصدار قانون مواجهة التنمر حيث تم إضافة مادة جديدة لتعريف التنمر والنص على عقوبته.

- فضلًا عن إصدار القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجية والصغار.

- وإصدار القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «سرية البيانات في جرائم هتك العرض وفساد الأخلاق».

- والقانون رقم 141 لسنة 2021 بشأن تشديد عقوبة التحرش، وفي إطار الاهتمام بالجانب الإبداعي للأطفال وتنمية مهاراتهم وخلق جيل مبدع تم إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

واختتمت «السنباطي» أننا اليوم نستكمل ما بدأناه عبر مسيرة طويلة من دعم حقوق أطفالنا فاليوم هو الأمل لغد مشرق في ظل قاطرة التنمية التي تقودها القيادة السياسية الحكيمة، فالأطفال هم ثروة البلد وأملها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.