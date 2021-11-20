عبدالرحيم كمال عن أزمة هاني شاكر وساويرس: ضد محاربة الموسيقى الجديدة

علق الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، على الأزمة الدائرة بين الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والمهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بعد قيام النقابة بمنع عدد من مؤدي المهرجانات من الغناء، والذي أعقبه تعليق من ساويرس، بانتقاد قرار النقيب، وردت عليه النقابة ببيان جديد.

«كمال»: «أنا ضد قرار نقابة الموسيقيين»

وقال عبد الرحيم كمال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في نفس الوقت أنا ضد قرار نقابة الموسيقيين تماما، وأنا بحب أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وفيروز واللي قبلهم كمان من سيد درويش لصالح عبدالحي وسميع قديم وضد محاربة الموسيقى الجديدة ويحبها وبحب عمرو دياب وعلي الحجار ومدحت صالح ومحمد منير ولحد ويجز ومسلم ومروان بابلو وبيكا وشاكوش».

الصراع بين فكرتين

وتابع: «الأغاني الجديدة حتى لو كان فيها مشاكل من وجهة نظر البعض، هي برضه مش حرب بين فريقين خالص، هي حرب بين فكرتين، فكرة أن الوصاية متكونش من جهة محتكرة الوصاية، والاختيار بيكون لصاحب الرأي الوحيد في القضية دي، وهو الجمهور ثم الجمهور ثم الجمهور».

عبدالرحيم كمال: الجمهور هو الحكم

وأشار «كمال» إلى أن «الجمهور كده كده مع الوقت هيختار الجديد ويكمل معاه، وهيكون جديد تم محاربته وتشويهه وتهذيبه والرضوخ ليه في النهاية، لحد ما يبقى فن مقبول ومعاصر ويقدم وييجي فن جديد وتتكرر الحكاية، هي مش حرب أذواق ولا أصوات هي حرب أفكار بتتراجع وأخرى بتتقدم، وعند لحظة التسليم والتسلم يحدث الصدام الحتمي، وفي النهاية اللي جاي واللي بيعبر عن الحاضر وبكره هو اللي بيكسب، لأن الفن حراك وصراع وصدام وتطور.. أدي القصة».

وكان تصدر أمس تريند «ادعم هاني شاكر»، موقع «تويتر»، بعد حملة نقابة المهن الموسيقية لإيقاف جميع مطربي ومؤدي المهرجانات الغنائية التي وصل عدد الممنوعين بها إلى 20 شخصا.

ومن جانبه هاجم نجيب ساويرس قرار النقابة وهاني شاكر، قائلا في تصريحات تليفزيونية إنه لا يعجبه غناء هاني شاكر، فيما رد الأخير قائلًا: «أنا ميشرفنيش أنه يسمعني ولا ينفع أصلا أنه يسمعني لأن اللي بيسمع النوعية دي مينفعش يسمع هاني شاكر، ولا يشرفني أنه يسمعني».