الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة «ناصر وحمودة وجرجس وعفاف فهمي»

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمد المالكي للتعزية في وفاة عبدالله ناصر وإبلاغ أسرته خالص عزاءه ومواساته.

كذلك أوفد الرئيس السيسي، كلا من العميد أحمد عبدالمنعم سيد عمر، للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب دكتور متقاعد محمد كامل حمودة، والعميد محمد عمارة، للتعزية في وفاة اللواء أركان حرب كيمائي متقاعد نبيل جرجس مرقس وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاءه ومواساته.

كما أوفد السيسي العميد حسام الدين محمد زارع، للتعزية في وفاة عفاف فهمي مصطفى فهمي وإبلاغ أسرتها خالص عزاءه ومواساته.