شيرين عبد الوهاب تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده: «ربنا يديمك نعمة»

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد ميلاده، الذي وافق أمس الجمعة، 19 من نوفمبر؛ وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

شيرين عبد الوهاب تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت شيرين عبد الوهاب صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلقت عليها بتدوينة عبر صفحتها الخاصة قالت فيها: «كل سنة وحضرتك طيب يا كبيري يا أبويا وربنا يديمك نعمة في حياتي وتاج فوق راسي».

فنانو مصر يهنئون الرئيس بعيد ميلاده

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بينهم الفنان عمر السعيد الذي نشر صورة للرئيس عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: «دمت لنا بصحة وقوة وإرادة منفردة ورؤية نافذة للمستقبل كل سنة وأنت معانا تحيا مصر».

وهناك أيضا المطرب محمود الليثي الذي حرص على تهنئة الرئيس حيث نشر عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرم، قال فيها: «كل سنة وحضرتك طيب ياسيادة الرئيس ياللي ربنا بعت سيادتك لمصر نعمة كبيرة ياللي خليت مصر جنة عقبال مليار سنة تحيا مصر».

وكذلك حرص الفنان هاني شاكر على تهنئته هو الآخر من خلال تدوينة عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر قال فيها «خالص التهاني القلبية بالصحة والريادة والانتصارات إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم ميلاده كل سنة وأنت طيب ياسيسي».

وهنأت الفنانة يسرا، الرئيس من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا رئيس العزة والكرامة كل سنة وإحنا بوجودك بلدنا مصر في سلام وأمان ربنا يخليك لينا ويحفظك من كل شر وسوء».