في عيد ميلاده.. 15 قرارا مصيريا اتخذها الرئيس السيسي «فيديو»

في ذكرى الاحتفالات بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافق اليوم 19 نوفمبر، أذاعت قناة extra news، «فيديو جراف» يوضح عددًا من القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس السيسي في وقت صعب، ساعدت في دفع الوطن إلى الأمام.

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم مصر في وقت عصيب للغاية، ومع ذلك لم يتردد في اتخاذ أصعب القرارات، بغرض حماية وتأمين وتنمية الدولة المصرية، في ظروف استثنائية شديدة الخطورة.

وفيما يلي نستعرض 15 قرارا حاسما، اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم.

- القرار الأول: قرار حماية مصر من الإرهاب الأسود، والعبور بها إلى بر الأمن والأمان.

- القرار الثاني: حفر قناة السويس الجديدة.

- القرار الثالث: القضاء على العشوائيات الخطرة والمناطق غير الآمنة.

- القرار الرابع: بناء عاصمة جديدة ضمن منظومة مدن ذكية وشبكة طرق عالمية.

- القرار الخامس: القضاء التام على أزمة الكهرباء والغاز والتحول من العجز إلى الفائض والتصدير.

- القرار السادس: مبادرات صحية غير مسبوقة للحفاظ على صحة وحياة المصريين، كان في مقدمتها القضاء على فيروس c، الذي فتك بأكباد المصريين لعقود.

- القرار السابع: الصمود أمام تحدي فيروس كورونا وحماية المصريين من تداعياته الخطرة.

- القرار الثامن: توطين صناعة الأدوية واللقاحات ومشتقات البلازما محليًا.

- القرار التاسع: ميكنة الحكومة والتحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي ومحاربة الفساد.

- القرار العاشر: ثورة التصنيع وتشغيل عجلة الإنتاج وأهمها استعادة عرش الغزل والنسيج.

- القرار الحادي عشر: مشروعات الدلتا الجديدة والصوب الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

- القرار الثاني عشر: تنمية الثروة السمكية وتحويل عجز الإنتاج إلى فائض للتصدير.

- القرار الثالث عشر: الحفاظ على تاريخ الحضارة المصرية في مشهد مشرف أذهل العالم.

- القرار الرابع عشر: إعادة مصر لمكانتها ودورها الريادي إقليميًا وعربيًا وعالميًا.

- القرار الخامس عشر: حتى في ظل الأزمات الطاحنة والتحديات الكثيرة لم يغفل عن قرى الريف المهمشة، وأطلق أهم مشروع من نوعه في التاريخ تحت اسم «حياة كريمة».