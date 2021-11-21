إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2021 اليوم

تعلن الجامعات الحكومية اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين على مقاعد الاتحادات الطلابية والأسر المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021 بالجامعات الحكومية، الذي أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم تقديم الطعون على المرشحين غدا الاثنين، ويتم فحصها غدا الثلاثاء وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء المقبل، على أن تبدأ الخميس الدعاية الانتخابية لجميع الطلاب المرشحين، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات تشترط الحصول على لقاح كورونا للتصويت في انتخابات اتحاد الطلاب

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الجامعة أنهت جميع التجهيزات المتعلقة بانتخابات الاتحادات الطلابية والأماكن المخصصة لإجراءها، لافتا إلى أنه جرى تجهيز الصناديق الزجاجية للتصويت وكذلك الأماكن المخصصة لها، مع إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية المخصصة للتصويت، بجانب وضع شرط الحصول على لقاح كورونا كشرط للتصويت، منوها إلى أنه أثناء فتح التقديم لطلبات الترشح، وتم التنبيه على أنه يجب على المرشحين الحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن الكلية تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.

الجامعات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة لا تتدخل في انتخابات الاتحادات الطلابية، من حيث اختيارات الطلاب لممثليهم، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ومنوها أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية اليوم.