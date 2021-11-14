رئيس جامعة بنها: الانتهاء من استعدادات انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية والمقرر فتح باب الترشح لها 18 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس جامعة بنها، إنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة.

سوسة: نقف على مسافة واحدة من كل الطلاب

وأكد «سوسة» أن جامعة بنها تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفي حيادية كاملة.

وطالب رئيس جامعة بنها، الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية، باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم في تكوين شخصية الطلاب.

نائب رئيس جامعة بنها: حيادية كاملة في إجراء الانتخابات

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على أن تجرى الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة، وأن تعطى الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات، مشيرا أنه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعتمد الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2021-2022.

فتح باب الترشح 18 نوفمبر الجاري

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر.

كما تقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.