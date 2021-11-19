الأحد.. الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021- 2022 التي انطلقت أمس الخميس، بفتح باب التقدم للترشح للانتخابات تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات ضرورة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية أبرزها الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19».

الجامعات: الحصول على لقاح كورونا شرط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنه جرى الانتهاء من كل الاستعداد الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية التي انطلقت أمس، أبرزها شرط الترشح للانتخابات أو التصويت هو الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية أبرزها تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع التأكيد على الالتزام لتعليمات أفراد الأمن الإداري في التعامل مع الأزمة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه تم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021/2022، بكليات جامعة المنيا البالغ عددها 20 كلية ، بدءً من أمس 18 نوفمبر الجاري، على أن تنتهي جميع إجراءات الانتخابات في موعد أقصاه 2 ديسمبر المقبل، باختيار رؤساء اللجان على مستوى الجامعة واختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة؛ موضحا أن عدد اللجان على مستوى الجامعة، 7 لجان تشمل لجان الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة، ومنصبي رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة، وذلك وفقاً للجداول المعلنة بمكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

الأحد المقبل الإعلان عن الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن الاتحادات الطلابية هي بمثابة التنظيم الشرعي الممثل لجميع الطلاب والمُعبر عن آرائهم وطموحاتهم، على أن يمارسون من خلالها مختلف الأنشطة في إطار التقاليد والأعراف والأخلاقيات الجامعية.