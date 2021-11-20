«الرعاية الصحية» تستعرض إنجازاتها خلال دوريتها الأسبوعية «رعاية نيوز»

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان «رعاية نيوز»، وتعبر الدورية الإخبارية عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستهلت «رعاية نيوز» باستعراض تفقد رئيس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، يرافقهما الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع الطبي بالسويس بمنظومة التأمين الصحي الشامل أكبر صرح طبي بمحافظة السويس وإقليم القناة كله.

وعلى هامش الزيارة التفقدية، أعلن الدكتور أحمد السبكي تسجيل 75% من المواطنين المستهدف تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس، والتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة أوائل 2022.

ربط مستشفيي التضامن والمبرة ببورسعيد

وأشارت «رعاية نيوز» إلى تصريحات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تقديم نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد بجودة عالمية، والمتابعة المستمرة لموقف إنشاء مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، بتكلفة نصف مليار جنيه، الذي من المقرر أن يربط مستشفيي التضامن والمبرة ببورسعيد.

الإعلان عن اعتماد 33 مركز طب أسرة كمراكز تدريب

وتابعت النشرة الدورية، بتقديم الدكتور أحمد السبكي التهنئة لمتدربي زمالة طب الأسرة ببورسعيد لنجاحهم بنسبة 100%، إضافة إلى الإعلان عن اعتماد 33 مركز طب أسرة كمراكز تدريب للزمالة المصرية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث، الصحي الشامل، وإعلان الهيئة عن فتح باب التقدم للحصول على جوائزها السنوية للتميز لعام 2021، وتُكرم المتميزين خلال «الملتقى السنوي الثاني للهيئة» المزمع إقامته نهاية نوفمبر الجاري.

مبادرة «سكرك موترك في إيدك تسيطر»

واستكملت النشرة، بعرض تفاصيل زيارة وفد من البنك الدولي لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والإشارة العالمية بمستوى جودة الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إضافة إلى استعراض مشاركة الهيئة في الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري وإطلاق مبادرة «سكرك موترك في إيدك تسيطر» بالأقصر، للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وعلى رأسها مرض السكري.

وشهدت المبادرة إقبالا متزايدا للكشف ضمن فعاليات الحملة سواء من المصريين أو الأجانب، ومن مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن بتسجيل كل فعاليات الهيئة بمحافظتي «بورسعيد، الأقصر» خلال شهر نوفمبر على الموقع الرسمي العالمي للاتحاد الدولي لمرض السكري.

وتابعت رعاية نيوز، بافتتاح وحدة الصبغات المناعية بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، لتشخيص دلالات الأورام على الأنسجة السرطانية، وانطلاق ورشة عمل تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، وفعاليات البرنامج التدريبي على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إضافة إلى استمرار صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات الطبية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة.

انطلاق فعاليات تدريب الإنعاش القلبي الرئوي

وأشارت النشرة الدورية إلى انطلاق فعاليات تدريب الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي «BLS / Basic Life Support» لجميع العاملين من الفرق الطبية والفرق المساعدة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، للتدريب على الأساليب المتطورة لإنقاذ حياة المصابين والحفاظ على سلامة القلب.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية عرض إنجازاتها بالإعلان عن نجاح 3 وحدات طب أسرة بمحافظة بورسعيد في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وبذلك يصل عدد الوحدات المعتمدة بالمحافظة إلى 13 منشأة طبية، ونجاح 4 منشآت صحية أخرى بمحافظة الإسماعيلية في الوصول للتسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة عام، وأشارت إلى تقديم 100 ألف خدمة طبية وعلاجية وجراحات متقدمة بمستشفى الحياة بورفؤاد، التي تضم أكبر مركزًا لزراعة القوقعة وأول وحدة للسمعيات والتخاطب على مستوى إقليم القناة، نجاح مستشفى حورس التخصصي بأرمنت بمحافظة الأقصر إجراء 18 جراحة ميكروسكوبية خلال يومين فقط.

استمرار حملة «انزل واطمن» للفحص الطبي

واختتمت رعاية نيوز، بالإعلان عن استمرار حملة «انزل واطمن» للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى 15 ديسمبر المقبل، وتقديم التهنئة للأول على مستوى الجمهورية ببرنامج زمالة طب الأسرة، وهو من القوى البشرية بـ«مركز طب أسرة الجوهرة» التابع لهيئة الرعاية الصحية فرع ببورسعيد.

يذكر أن «رعاية نيوز»، هي دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي.