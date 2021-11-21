وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات في بنك القاهرة

يبحث الكثير من الخريجين عن وظائف شاغرة في العديد من المؤسسات المختلفة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يبحثون عن الوظائف الشاغرة بها، وبشكل خاص خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أملا منهم في الالتحاق بوظائف شاغرة بها، وأعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لوظائف شاغرة في فروع البنك العاملة في مصر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة المتاحة في بنك القاهرة، وفق الحساب الرسمي الخاص بالبنك والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم وتطوير المنتجات خاصة في قطاع النخبة أو أصحاب الثروات العالية.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية جيدة.

- أن يكون لديه الكفاءة في MS Office (Word و Excel و PowerPoint).

- أن يكون لديه خبرة عملية في إدارة قواعد البيانات.

- أن يكون لديه المعرفة الكاملة والفهم الواضح لسياسة التجزئة وأنظمة التشغيل الخاصة بالبنك.

- تعتبر تجارة التجزئة القوية والمعرفة القانونية ومهارات التسويق إلزامية.

- الوعي الشامل بمختلف المنتجات أو الخدمات المالية.

- مهارات اتصال وتحليلية ممتازة مع القدرة على الأداء كلاعب جماعيا لإلمام بالأنظمة المصرفية الأساسية.

- كتابة المقترحات وتقديم العروض عند الحاجة.

- مساعدة الإدارة في الميزانية والجداول الزمنية.

مسؤوليات الوظائف

- تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة والتكامل مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الثروة وشرائح العملاء.

- إجراء دراسات السوق لجميع شرائح العملاء بما في ذلك استخراج وتحليل بيانات العملاء لتحديد متطلبات كل شريحة.

- تصميم نموذج خدمة خاص لشرائح العملاء كافة.

- دراسة المزايا والخدمات التي تقدمها البنوك المنافسة لشرائح العملاء ووضع مقترحات للتطوير.

- عقد ورش عمل لمناقشة مقترحات تطوير خصائص شرائح العملاء سواء بتعديل الموجود منها أو تطوير منتجات جديدة ومراجعة النتائج لعرضها على رئيس القطاع تمهيدا لعرضها على الإدارة العليا لاعتماد النتائج.

- تفسير مواصفات البحث ووضع خطة عمل تلبي المتطلبات.

- المساعدة في بناء هيكل وتصميم قاعدة البيانات.

- تفسير مواصفات البحث ووضع خطة عمل تلبي المتطلبات.

- التنسيق مع القطاعات المعنية لاتخاذ اللازم.

- كل في نطاق اختصاصه.

- فيما يتعلق بتنفيذ التعديلات المقترحة على الخدمات والميزات الحالية المنتجات الجديدة كقطاعات (PMO ، الكمبيوتر ، الامتثال ، المخاطر التشغيلية) لإعداد PDA والحصول على الموافقات اللازمة من القطاعات المعنية.

- تدريب موظفي خدمة العملاء في الفروع وكبار مديري علاقات العملاء على أدوارهم وكيفية أداء العمل المنوط بهم وإدارة جدولهم اليومي والأسبوعي.

- إعداد الحملات الترويجية والعروض ومسابقات الموظفين للخدمات والمنتجات المقدمة لهذه الشريحة من العملاء مسبقًا مع مديري المنتجات والفروع.

- توفير المعلومات والبيانات المطلوبة لفرق العمل في الفروع والمركز الرئيسي للمساعدة في تنفيذ الحملات الترويجية.

- إعداد تقارير دورية لمقارنة الأداء الفعلي بالهدف ومتابعة الأداء بهدف إعادة التوجيه وتقديم التوصيات اللازمة لفرق العمل.

-المشاركة في تحديد الأهداف المالية وغير المالية لكبار مديري علاقات العملاء.

- تقديم تقرير دوري عن نتائج الأعمال وتطوير الأداء إلى رئيس القسم.