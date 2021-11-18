تعرف على تفاصيل وظائف متاحة بـ«HSBC».. القيادة الاستراتيجية أبرز الشروط

أعلن بنك HSBC عبر موقعة الرسمي، توافر وظائف شاغرة، للعمل لدى المؤسسة المالية والمصرفية، شرط توافر مجموعة من الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف على النحو التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة الرئيس الإقليمي لإدارة العملاء - السيولة العالمية وإدارة النقد (GLCM)

وتتضمن شروط وظيفة الرئيس الإقليمي لإدارة العملاء الآتي:

- لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة المثبتة والمتقدمة والشاملة في المدفوعات وإدارة النقد أو ما يعادلها، بما في ذلك سجل حافل في إدارة العملاء وتجربة إدارة فرق متنوعة ومتعددة الوظائف على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

- الإدارة القوية، والقيادة الاستراتيجية، وإدارة المشاريع، والاتصالات، والتنظيمية، واتخاذ القرار، والتفكير الجانبي، والمهارات التحليلية والشخصية.

- معرفة ممتازة وخبرة مباشرة في تقديم الخدمة وكيف تؤثر خدمة العملاء على تصور العميل.

- التسويق، والتوعية بإشراك العملاء بما في ذلك الخبرة في البيع وإدارة العلاقات المفضل.

- مساعدة رئيس GLCM الإقليمي في تحقيق أهداف العمل الاستراتيجية، توفير مدخلات تعليقات العملاء للتخطيط الاستراتيجي، وصياغة الخطط التكتيكية ودفع المشاريع والمبادرات التي تعمل على تحسين مناصرة العميل من خلال تجربة عميل متفوقة.

- إدارة وتتبع المخرجات لضمان التنفيذ الكامل من قبل المنطقة.

وضع توجه استراتيجي لإدارة العملاء

- وضع توجه استراتيجي لإدارة العملاء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية إدارة النقد العالمية الشاملة للمجموعة.

- قيادة وإدارة وقيادة إدارة العملاء ضمن أنشطة HSBC GLCM العالمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لعملاء الشركات والمؤسسات التجارية والمالية لوضع HSBC كأفضل مزود لهذه الخدمات، بالإضافة إلى ودعم تحقيق أقصى قدر من الربحية والنموبدء وقيادة وقيادة مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وعلى أساس عالمي.

- تمتد المشاريع إلى نشأة GLCM بالإضافة إلى المجالات ذات الصلة مثل العمليات وتكنولوجيا المعلومات.

- إسداء المشورة لفريق إدارة العملاء العالمي في إنشاء عرض متسق ورائد في السوق.

وظيفة محلل عمليات مخاطر

وتتطلب وظيفة KYC Risk Operation Analyst, GSC مجموعة من الشروط وهي:

- درجة البكالوريوس أو مع خبرة صناعية / وظيفية معادلة.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- معرفة بالحاسوب والقدرة على العمل على التطبيقات الأساسية مثل MS Excel و MS Word و Outlook.

- القدرة على التحلي بالمرونة والرغبة في التغيير جنبًا إلى جنب مع التغييرات في أهداف الشركة والقسم بالإضافة إلى التوصية بالتغييرات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.

- القدرة على تحقيق التوازن بين الجودة والكمية (الأحجام) مع التركيز الأساسي على الجودة.

- مراجعة ملفات تعريف العملاء لتحديد الأنماط المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها واللوائح الخارجية.

- مراجعة وتحليل نشاط المعاملات للأنماط المشبوهة / غير العادية للنشاط باستخدام مختلف الأنظمة الداخلية والتقارير ومصادر البيانات الخارجية.

- الالتزام الصارم بضوابط الامتثال والمخاطر التشغيلية وفقًا للمعايير والسياسات والممارسات التنظيمية للشركة ؛ الإبلاغ عن نقاط الضعف في الرقابة وانتهاكات الامتثال وأحداث الخسارة التشغيلية.