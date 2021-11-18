وظائف مترو الأنفاق 2021 بالخط الثالث.. مرتبات تبدأ من 7 آلاف جنيه

أعلنت الشركة الفرنسية RATP العالمية، والتى تدير الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، عن وجود وظائف شاغرة بمترو الأنفاق بالخط الثالث، موضحة أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهة إلى أن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، لخدمة المواطن المصري.

وظائف مترو الأنفاق 2021 بمرتبات تبدأ من 7 آلاف جنيه

وكشف مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، عن أن وظائف مترو الأنفاق 2021، ستكون بمرتبات مجزية للغاية وتبدأ بـ7 آلاف جنيه، منوهاً إلى أن الخط الثالث للمترو كلف الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، وأن جميع القطارات العاملة حديثة ومكيفة، علاوة على خضوعها لكشف دوري، لمنع حدوث أي أعطال، ما يؤثر على حركة مسير القطارات، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة على جميع العاملين بورش الخط الثالث للمترو، بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، لمنع حدوث أي معوقات.

وظائف مترو الأنفاق 2021.. الخط الثالث يعلن عن احتياجه لسائقين

وأوضح المصدر، في تصريحات للوطن، أن وظائف مترو الأنفاق 2021، أن الخط الثالث للمترو في احتياجه لسائقين قطارات، للعمل على القطارات الكورية الحديثة، والتى وصلت إلى الخط الثالث خلال الشهور القليلة الماضية، منها الجرين لاين وILRT، منوهاً إلى أن مرتبات هذه الوظائف ستزيد بصورة مستمرة حال الإيجادة وتحقيق شغل متميز وخدمة متميزة لجمهور الركاب.

الخط الثالث للمترو: مستعدون لموسم الأمطار

وأشار المصدر، إلى أن الخط الثالث للمترو، أنهى استعداداته النهائية، لمواجهة موسم الأمطار، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، بالمحطات المتواجدة خارج الأنفاق، جراء الأمطار، مؤكداً أن جميع معدات شفط المياه جاهزة تماماً لشفط المياه حال تراكمها على شريط القضبان، حال حدوث الأمطار الغزيرة، مطالبا جموع سائقي القطارات بالتقديم على وظائف مترو الأنفاق 2021، وحضور الاختبارات، حتى يتثني لهم الحصول على الوظيفة.