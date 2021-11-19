29 نوفمبر.. غلق باب التقدم لـ وظائف الإنتاج الحربي الجديدة في 3 تخصصات

تغلق الهيئة القومية للإنتاج الحربي، باب التقدم لـ وظائف الإنتاج الحربي يوم 29 نوفمبر الجاري، والتي سبق وأن فتحت الهيئة باب التقدم لها اعتباراً من يوم 14 نوفمبر الجاري، حتى 15 يوماً لاحقة لتاريخ الإعلان.

وتضمَّن الإعلان وظائف في 3 تخصصات، في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في المشروعات القومية والتنموية والخدمية، وفي إطار خطة الوزارة تحت قيادة المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للارتقاء بمختلف المنتجات التي تعمل عليها الوزارة ومصانعها والشركات التابعة لها، سواء في جانب الصناعات الدفاعية أو المدنية.

وظائف الإنتاج الحربي الجديدة تضم خريجي شعب العمارة والمدني والمحاسبة

وتضم التخصصات المُعلن الحاجة إليها في وظائف الإنتاج الحربي الجديدة، كلاً من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة في تخصصي عمارة ومدني، والحاصلين على بكالوريوس التجارة في شعبة المحاسبة.

واشترطت الهيئة القومية للإنتاج الحربي في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة، أن يكون خريج الهندسة مجيد للعمل على البرامج الخاصة بالتصميمات الهندسية والرسم الهندسي، وأن يكون خبرة في مجال المقاولات والإنشاءات، فيما تشترط الوزارة في خريجي كلية التجارة أن يكون ذا خبرة في إحدى 3 مجالات، إما المقاولات والإنشاءات، أو إعداد الإقرارات الضريبية والتسجيل بالدفاتر المحاسبية، والمناقصات، والإجراءات المتعلقة بها، وخطابات الضمان والعقود.

الهيئة القومية للإنتاج الحربي تشترط في المتقدم ألا يزيد سنه عن 30 عاماً

كما اشترطت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، في إعلانها، أن يكون الذكر من المتقدمين أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وعدم قبول غير المصريين، وكذلك ألا يزيد السن عن 30 عاماً في أول نوفمبر الجاري، وألا يقل تقدير التخرج عن «جيد جداً»، وكذلك ألا يعترض المتقدم على العمل في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

وتضمنت اشتراطات «الإنتاج الحربي»، أيضاً أن يخضع المتقدم للاختبارات اللازمة لتقييمه، مع إجادته لاستخدام أجهزة الكمبيوتر، واللغة الإنجليزية.