موقع دعم مصر الرسمي خارج الخدمة مؤقتا.. اعرف البديل لخدمات التموين

يبحث العديد من المواطنين عن الرابط البديل لخدمات التموين، خاصة في ظل تعطل موقع دعم مصر الرسمي مؤقتا، منذ أكثر من أسبوع وتوقف خدمات التموين التي كان يقدمها موقع وزارة التموين دعم مصر إلكترونيا للمواطنين بديلا عن ذهابهم للمكاتب والمديريات، حيث تجري الوزارة حاليا إصلاحا على الرابط الرسمي للموقع تمهيدا لعودة إتاحته لخدمات البطاقات التموينية في القريب العاجل، حيث يخدم الموقع 64 مليون مواطن مقيدين على منظومة الدعم التمويني.

موقع دعم مصر الرسمي خارج الخدمة

وبمجرد تصفح رابط موقع دعم مصر الرسمي، تظهر الصفحة الرئيسية للموقع برسالة ثابتة مفادها بأنه لا يمكن الوصول للموقع في الوقت الحالي، في حين أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، أن الموقع يجري عليه حاليا عدة إصلاحات من أجل عودة تقديم خدمات التموين للمواطنين بسهولة ويسر.

ومن المرتقب أن يقدم موقع وزارة التموين دعم مصر، عقب عودته للعمل مرة أخرى العديد من الخدمات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم الحكومي في مصر، حيث تشمل هذه الخدمات التالي:

خدمات تموينية متاحة على موقع دعم مصر الرسمي عقب عودته

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

3 - النقل من محافظة إلى محافظة أخرى.

4 - فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

5 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

6 - إعادة إرسال الرقم السري.

7 - استعلام عن صرف البطاقة.

8 - استعلام عن حالة طلب.

9 - رأي المواطنين بالمخبز.

10 - استعلام مكاتب التموين.

بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين.. الرابط البديل لتعطل دعم مصر

وتعتبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، هي الرابط البديل لتعطل موقع دعم مصر الرسمي، حيث تتيح البوابة عددا من الخدمات التموينية التي يتيحها موقع وزارة التموين وهي: «إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد الأسرة، تفعيل بطاقات التموين، الاستعلام عن حالة الصرف، والنقل من محافظة إلى أخرى».

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا يوجد حاليًا خدمات تموينية إضافة المواليد أو إصدار بطاقات تموين الجديدة، حيث تم إلغاء هذه الخدمات التموينية عبر المنصات الإلكترونية سواء موقع دعم مصر الرسمي أو بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين.