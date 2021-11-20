«الصحة» تقدم 5 نصائح للمواطنين للتعامل مع تقلبات الطقس المتوقعة

أعلنت وزارة الصحة عن رفع حالة الاستعداد في المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى، بسبب حالة الطقس السيئ، وحذرت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام التواجد في المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة، ونوهت على جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية المتوقعة.

انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ

أكدت وزارة الصحة والسكان، انعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، لاستقبال أي حالات طارئة في ظل تقلب الطقس، ومحددة العديد من النصائح على المواطنين الالتزام بها في حالة حدوث أي أمطار أو تقلب في الجو وتتمثل هذه النصائح في:

- ارتداء الملابس الثقيلة

نوهت الوزارة على جميع المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة ذات الأكمام الطويلة، فعلى سبيل المثال لا يمكنك ارتداء ملابس صيفية نهائيا، مشيرة إلى ضرورة تغير الملابس في حالة التبلل، حيث هناك بعض الأمراض التي تجعل من الصعب أن يظل الجسم دافئا كمن يعانون مشاكل الغدة الدرقية التي تجعل من الصعب على الجسم.

- الماء

لابد من شرب كمية كبيرة من المياه والسوائل الدافئة، لأن دورة الجسم تصبح أبطأ في درجات الحرارة المرتفعة بفصل الشتاء ما يستوجب إمداد الجسم بالمياه.

- الطعام

أكل الكثير من الأطعمة المغذية، كالحساء، حيث يقلل من العدوى الفيروسية والأنفلونزا مع تقلبات الطقس خلال هذه الأيام.

- الحركة

في ظل التواجد في المنزل يمكن أن يصاب الجسم بالخمول ويصاب بنزلات البرد وعند التحرك يصعب إلإصابة بنزلات البرد خلال تقلب الطقس، ولابد المحافظة على على الدورة الدموية.

- ممارسة الرياضة

يمكن أن لممارسة الرياضة تساعد تنشيط الدورة الدموية التي تقي من الإصابة بنزلات البرد والتي يمكن أن تساعد الجسم على الحركة وتنشيط خلايا الجسم.