موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. كيف تحصل على رقم الطلب الخاص بك؟

يعد موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، خصوصا بعدما منعت عدد من المؤسسات منع الدخول بها إلا بعد تلقي لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس، مثل ما حدث مع طلاب الجامعاتز

ووفرت وزارة الصحة والسكان خدمة تسجيل طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا في مصر إلكترونيا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، للتسهيل على المواطنين التسجيل وإرسال رقم الطلب وتحديد الموعد الخاص به لتلقي الجرعة، دون أن يضطر للذهاب للوحدة الصحية أكثر من مرة، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على رقم طلب المواطن لتلقي اللقاح، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على رقم طلب اللقاح من موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

- عندما يرغب المواطن في تلقي لقاح فيروس كورونا، تكون الخطوة الأولى له بالدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنـــــــــا.

- ثم بعد ذلك يختار المواطن الأيقونة الخاصة بتسجيل الطلب بالضغط على «التسجيل لطلب اللقاح».

- تظهر أمام الراغب في تلقي اللقاح جميع الفئات المختلفة التي تشمل «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة في جميع الفئات العمرية، فئات أخرى، تطعيم بغرض السفر».

- وبعد اختيار الفئة التي ينتمي لها المواطن الراغب في الحصول على تلقي اللقاح، تظهر أمامه الصفحة الخاصة بالبيانات التي تتضمن «لغة التواصل، الاسم، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي برغب في الحصول على اللقاح به، الزظيفة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول».

- ثم يتم الضغط على إرسال، الموجودة بجانب رقم المحمول، حتى يتم إرسال الكود أو رمز التحقق من رقم الهاتف ليتم إدخاله في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي ورقم هاتف محمول آخر، ثم يتم الضغط على استكمال.

- وبعد ذلك تظهر عدد من البيانات الخاصة بالمواطن لمعرفة ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة أم لا، وغيرها من البيانات الأخرى.

- بعد الانتهاء من استكمال التسجيل يتمّ إرسال رسالة نصية للمواطن على هاتفه المحمول بها رقم الطلب الخاص به، الذي يتطلب منه تسجيله في الصحة عند تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الخاصة به بعد تحديد الموعد.