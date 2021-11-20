«الصحة» توضح شروط الموافقة على تطعيم الفئات المستثناة بلقاح كورونا

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تسير بخطى ثابتة في علمية التطعيم المواطنين بلقاحات كورونا المتوافرة في مراكز التطعيم المختلفة داخل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة والحملات التي تجوب المحافظات من أجل تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس، وذلك من أجل السيطرة على الورباء والحفاظ على صحة المواطنين لعدم انتقال العدوى.

تطعيم الطلاب بلقاح فايزر

وأضاف المصدر، أن الوزارة خلال الأيام الماضية بدأت في تطعيم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين «18-15» عاما، بلقاح فايزر، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطعيم كافة الفئات العمرية باللقاحات للحفاظ على صحتهم بصورة عامة، ومن أجل سير عملية التعليم بصورة خاصة، وذلك بعد التأكد من مأمونية اللقاح عليهم.

شروط الصحة لإتاحة اللقاح للفئات المستثناة

وتابع المصدر أن وزارة الصحة وضعت عدة شروط عند الموافقة على تطعيم بعض الفئات المستثناة من أخذ اللقاحات، وذلك من خلال عدة نقاط تتمحور جميعها في عدم حدوث أي آثار جانبية تؤثر على صحتهم، والتأكد بشأن فاعلية اللقاح، وتتمثل هذه الشروط في:

- إطلاع الوزارة على الدراسات والتجارب السريرية التي أجريت من قبل الشركات المصنعة للقاحات عند إتاحة اللقاح لفئات جديدة.

- إطلاع اللجنة العلمية وهيئة الدواء أيضًا على كافة النتائج المتعلقة بالدراسات والتجارب.

- إجراء بعض التجارب من قبل اللجنة العلمية وهيئة الدواء، للتأكد من سلامة اللقاح عند تطعيم بعض الفئات التي كانت مستثناة من قبل.

- التأكد من عدم وجود أي آثار جانبية غير المتعارف عند إتاحة اللقاح لبعض الفئات الجديدة.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأكد المصدر، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة، وجميعها يؤدي للوقاية من الإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع من الإصابة، مشيرا إلى أن جميع هذه اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم أو احمرار مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».