الصحة: متوسط نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا تجاوزت الـ 90%

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، استعداد المستشفيات الجامعية خاصة الأماكن المخصصة لعزل المصابين بكورونا لمواجهة أي أزمات تتعلق بالفيروس.

ولفت إلى أن نسب الإشغالات بأسرة عزل كورونا مازالت معقولة، مشيرًا إلى أنه جرى تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

التعليم العالي: التطعيمات ضد كورونا بالجامعات تخطت الـ90%

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متوسط نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا تجاوزت الـ 90%، لافتا إلى أن عدد الطلاب الأقل من 18 عاما بمختلف الجامعات الحكومية والذين يحق لهم تطعيم فيروس كورونا 56 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أنه جرى تطعيم غالبيتهم منذ بدء التسجيل لهم للحصول على لقاح فايزر.

السلالة السائدة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا «دلتا»

وعن التحورات والسلالات الموجودة لفيروس كورونا، أوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن السلالة السائدة بعد الانتهاء من تحليل جميع عينات فيروس كورونا، وفقاً للدراسات التي تم عملها من قبل علماء مستشفى 57357 والأساتذة بطب قصر العيني وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، أكدت أن سلالة دلتا هي الأكثر انتشاراً في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

نسب الإشغالات معقولة ولا توجد منها خطورة

وأشار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أنه لا توجد أي أزمات تتعلق بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك وفرة تامة من الأدوية والمستلزمات الطبية ولا توجد أي أزمات أو نواقص بشأنها، وأن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية.