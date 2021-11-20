عروس ديرب نجم تلحق بشقيقتها وتفارق الحياة في حادث مؤلم: الفرحة مكملتش

لقيت فتاة بقرية كراديس التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مصرعها مساء أمس؛ غرقًا بعدما انقلبت سيارة الزفاف في مصرف قبل وصولها إلى سرادق الفرح ليتحول الفرح إلى مأتم؛ ولتعيش الأسرة مشهدا أليما للمرة الثانية حيث توفيت العروسة بعد وفاة شقيقتها منذ عام ونصف، إثر إصابتها بأزمة صحية.

وأسفر الحادث الأليم أيضا عن مصرع شقيقة العريس، وخاله، بينما يرقد العريس في العناية المركزة في حالة خطرة، لتتضاعف الأحزان وتعم جميع منازل القرية.

داخل منزل بسيط بقرية كراديس التابعة لمركز ديرب نجم اتشحت النساء بالسواد بعضهن يلتف حول سيدة أربعينية «نادية» أصيبت بحالة انهيار تام بعد وفاة ابنتها «مي» 20 عاما مساء أمس فيما تحاول السيدات مؤازرتها مرددتات عبارات الصبر والسلوان.

أحزان في قرية كراديس بعد وفاة عروس وشقيقة العريس وخاله

يقول فتحي عثمان، أحد أقارب العريس مقيم بقرية كراديس مركز ديرب نجم، إنهم أصيبوا بصدمهة فور وقوع الحادث خاصة أنه راح ضحيته 3 أشخاص «العروسة وشقيقه العريس وخاله».

السيارة تنقلب في المصرف

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن خال العريس الراحل يمتلك سيارة ملاكي وخصص سيارته في هذا اليوم لزفاف ابن شقيقته وعروسته حيث ذهب مع العريس إلى أحد الكوفيرات واصطحبا العروسة وشقيقة العريس بعد انتهائمها من أعمال التجميل والتزيين وفي أثناء طريقهم للوصول إلى قرية الكراديس لإتمام مراسم الاحتفال بالزفاف انقلبت السيارة في المصرف.

وفاة العروسة بعد عام ونصف من وفاة شقيقتها

وتابع: «فور علمنا بالحادث توجه جميع المعازيم إلى مكان الحادث وتم إبلاغ الشرطة وحاول الأهالي إنقاذهم إلا أن الحادث أسفر عن وفاة العروسة وشقيقة العريس وخاله». مضيفا أن ما فاقم من أحزان أسرة العروسة وفاة العروسة بعد عام ونصف العام من وفاة شقيقتها «منار» بعد فرحها بـ 5 أشهر، إثر إصابتها بأزمة صحية.

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى ديرب نجم 4 مصابين حالتهم خطرة، إثر إصابتهم في انقلاب سيارة ملاكي خلال حفل زفاف، بينهم العريس والعروسة.

الأمن ينتقل لمكان البلاغ

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين، أن الحادث أسفر عن وفاة العروسة «مي محمد مرسي» وشقيقة العريس «منة مأمون» وخال العريس «شاكر نبيه الزيني» فيما أصيب العريس «وجدي مأمون» 22 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ديرب نجم المركزي والتحفظ على الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين في وقت لاحق.