ضبط شخص بحوزته 200 قطعة أثرية في الشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الآثار وضبط تجار حائزي القطع الأثرية والقائمين بالحفر والتنقيب عنها خلسة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار بإشراف اللواء مدحت منتصر، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، وإثر ذلك شنت مأمورية بقيادة العميد محمد رجب وتحت إشراف اللواء محمد درديري نائب مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والأثار، لضبط المتهم.

وتبين لقطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، بالتردد على دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وحيازته قطعًا أثرية؛ بقصد التربح من وراء بيعها لأحد عملائه.

200 قطعة عملات معدنية

جرى ضبط المتهم حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته جوالًا بداخله «تمثال مصنوع من البازلت بطول 60 سم على هيئة سيدة - 200 قطعة عملات معدنية».

بمعاينة المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأمر اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار بإحالة المتهم للتحقيقات.