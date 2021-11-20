أمطار كثيفة على مدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية «فيديو»

تعرضت مدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، لأمطار كثيفة تسببت في تراكم المياه في شوارع المدينة بشكل كبير.

الدفع بأربع سيارات فنطاس لرفع المياه من الشوارع

وأفادت محافظة الإسماعيلية، في بيان لها، بأنها دفعت بأربع سيارات فنطاس لرفع المياه من الشوارع، إضافة إلى 4 ماكينات سحب مياه لرفع تراكمات الأمطار.

غرق الشوارع

وتعرضت شوارع المحافظة مثل «السويس، ومصر والجيش، والتحرير»، إلى مياه كثيفة استمرت على مدار ساعتين تقريبا مما تسبب في تراكم المياه بشكل كبير.

وانتقل العميد أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب لمتابعة عمليات رفع المياه من الشوارع وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأهاب مركز ومدينة القنطرة غرب المواطنين عدم السير بجوار أعمدة الإنارة أو أسفل الأشجار خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية لمنع وقوع أي حوادث.

المياه تغلق شارع السوق الرئيسي

وتسببت المياه في إغلاق شارع السوق الرئيسي بسب كثافة المياه وتراكمها أمام المحال التجارية بشكل كبير.

وقال محمد إبراهيم أحد تجار مدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، إن الشوارع الرئيسية ليس بها مصافي لمياه الأمطار وهو ما يتسبب في تراكم المياه بشكل كبير.

وتابع: «الأمطار وقفت لكن الشوارع غرقت ولو رجعت تاني البلد كلها هتغرق وحالنا فعلا وقف بسبب عدم قدرة أحد على السير في الشارع».

وطالب تجار القنطرة محافظ الإسماعيلية التدخل لإنشاء مصافي لمياه الأمطار في الشوارع قبل إعادة رصف الطرق مرة أخرى، التي من المفترض أن تتم خلال الشهر المقبل.