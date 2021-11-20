طقس الإسماعيلية.. مشمس وارتفاع درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استقرارا في حالة الطقس بشكل كبير، رغم تحذيرات هيئة الأرصاد من التقلبات الجوية.

وظهرت السماء صافية في الساعات الأولى من الصباح في الإسماعيلية، مع ظهور أشعة الشمس بشكل واضح، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة بأمس الجمعة.

الأرصاد: شبورة وأمطار خفيفة على الإسماعيلية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود شبورة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والتي تشمل محافظة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، اليوم السبت 20 نوفمبر.

وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة (30%) تقريبا.

محافظة الإسماعيلية: طوارئ وتسليك البالوعات

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السئ خلال اليومين الماضيين.

وبحسب بيان رسمي لديوان المحافظة واصل حي ثان وثالث، أعمال تسليك البالوعات الخاصة لسحب مياه الأمطار ومخرات السيول استعدادا لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة، فيما بدأت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ، وذلك إعتبارا من اليوم وحتي انتهاء فصل الشتاء.

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماعا داخل غرفة الطوارئ الرئيسية لمتابعة التنسيق بين كل الأجهزة والمديريات خلال التعامل مع موجة الطقس السيئ.

ووجه «بشارة» نائبه المهندس أحمد عصام، رئيس الغرفة، بالمتابعة مع مرفق الإسعاف ومديرية الصحة والأحياء والمراكز والمرور، والتنسيق بينها حال سقوط أمطار كثيفة.