سقوط أمطار خفيفة على الإسماعيلية وسحب كثيفة تغطى سماءها

شهدت مدينة الإسماعيلية ظهر اليوم السبت تساقط لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية للمدينة فقط دون سقوط أمطار على المراكز والمدن، وتساقطت الأمطار الخفيفة على مدينة الإسماعيلية لمدة دقيقتين تقريبا وسرعان ماتوقفت إلا أن السحب الكثيفة انتشرت في سماء الإسماعيلية منذرة بسقوط أمطار من جديد.

طقس الإسماعيلية

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود شبورة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والتي تشمل محافظة الإسماعيلية والسواحل الشمالية، اليوم السبت 20 نوفمبر.

وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

إعلان حالة الطوارئ في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية قبل يومين إعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء المحافظة استعدادا لحالة الطقس السيء التي تضرب المحافظات وخاصة السواحلية.

وقال محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي، إنه كلف نائبه المهندس أحمد عصام بالتنسيق مع كافة المديريات والجهات المختصة لرفع حالة الطوارئ القصوى ومتابعة الحالة أول بأول.

وراجع محافظ الإسماعيلية خطة انتشار سيارات رفع مياه الأأمطار المتراكمة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبحسب بيان رسمي لديوان المحافظة واصل حي ثان وثالث، أعمال تسليك البالوعات الخاصة لسحب مياه الأمطار ومخرات السيول استعدادا لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة فيما بدأت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السئ، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى انتهاء فصل الشتاء.