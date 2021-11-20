استمرار تعطيل الدراسة غدا في البحيرة لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مد تعطيل الدراسة غدًا الأحد 21 من نوفمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

سوء الأحوال الجوية على عدة مناطق من المحافظة

حيث تشهد المحافظة منذ فجر اليوم السبت حالة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على عدة مناطق من المحافظة، وتواجه فرق وأطقم الأزمات والتدخل بالمحافظة تلك الموجة بأكثر من 1262 طقما ومعدة.

يأتي ذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.