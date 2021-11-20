استمرار رفع مياه الأمطار من شوارع البحيرة

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم السبت، جولة بمدينة دمنهور؛ للوقوف على أعمال رفع تراكمات المياه والاستعدادات ومدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار، التي تشهدها المحافظة حاليا.

تفقد المحافظ، نفق شبرا بدمنهور وتابع تشغيل غرفة الطلمبات والبيارة، وكذا أعمال كسح وشفط المياه بالشارع وانتظام سير حركة السيارات والتأكد من عدم تواجد مياه بالنفق.

الدفع بسيارات شفط إضافية

وأشار «آمنة»، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه تم تجهيز 3 طلمبات و2 غاطس وصفيات على جانبي النفق، بالإضافة لغرفة تحكم وأطقم على مدار الـ24 ساعة؛ لرفع وشفط المياه، كما تم الدفع بمعدات وسيارات شفط إضافية بما يتناسب مع كميات الأمطار الغزيرة المستمرة.

استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ

وأكد المحافظ استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة؛ لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها بأسرع وقت.

وشدد على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.