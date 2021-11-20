محافظ القاهرة: تواجد فرق طوارئ بشوارع العاصمة لمواجهة الأمطار

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق.

انتشار الشفاطات بمطالع ومنازل الكباري

وأشار محافظ القاهرة إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وكانت العاصمة، تعرضت منذ قليل لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع المناطق والأحياء نتج عنها بعض تجمعات المياه وتم رفع درجة الاستعداد القصوى ويتم التعامل مع تجمعات المياه ورفعها أولًا بأول.

التعامل السريع مع الشكاوى

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.