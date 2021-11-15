محافظ القاهرة يتابع دخول العاملين في أول أيام تطبيق قرار «الوزراء»

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دخول العاملين لديوان عام المحافظة صباح اليوم، بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله، اعتبارًا من اليوم، ولن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم أول ديسمبرالمقبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة وفرت الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة .

وشدد محافظ القاهرة على عدم السماح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح اعتبارًا من اليوم وسيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه.