بريد الوطن .. اقض على المخالفات بشارع حسن حلمي يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان شارع حسن حلمى، بمنطقة حدائق حلوان من وجود حواجز حديدية أمام العقارات لركن السيارات، دون مراعاة لسلوكيات الطريق، وآدابه، كما أن الشارع يمتلئ بالمطبات والحفر، ويحتاج إلى الرصف، فهناك المرضى والمسنون والحوامل والمعاقون، وإماطة الأذى عن الطريق من أفضل الأعمال الصالحة، والغريب برغم تلك المخالفات، فإننا لم نر ولو لمرة واحدة حملة من الحى أو مسئولى شرطة المرافق بمحافظة القاهرة، لإزالة المخالفات التى ليس لها عدد ولا حصر. نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التدخل ووضع حد لكل تلك المخالفات، وتوجيه السادة رؤساء الأحياء فى حلوان للعمل على تيسير الحياة على السكان.

عن الأهالى: إسلام صديق عيد أمين

اقض على المخالفات بشارع حسن حلمى يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان شارع حسن حلمى، بمنطقة حدائق حلوان من وجود حواجز حديدية أمام العقارات لركن السيارات، دون مراعاة لسلوكيات الطريق، وآدابه، كما أن الشارع يمتلئ بالمطبات والحفر، ويحتاج إلى الرصف، فهناك المرضى والمسنون والحوامل والمعاقون، وإماطة الأذى عن الطريق من أفضل الأعمال الصالحة، والغريب برغم تلك المخالفات، فإننا لم نر ولو لمرة واحدة حملة من الحى أو مسئولى شرطة المرافق بمحافظة القاهرة، لإزالة المخالفات التى ليس لها عدد ولا حصر. نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التدخل ووضع حد لكل تلك المخالفات، وتوجيه السادة رؤساء الأحياء فى حلوان للعمل على تيسير الحياة على السكان.

عن الأهالى: إسلام صديق عيد أمين

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